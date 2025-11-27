В Ростове мужчина убил своего знакомого осколком бутылки

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В Ростове расследуется тяжкое преступление — убийство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в региональном следкоме.

По данным следствия, 18 ноября 45-летний ростовчанин, будучи пьяным, в квартире, расположенной по ул. Буйнакской донской столицы в ходе ссоры нанес своему знакомому один удар в шею фрагментом от разбитой стеклянной бутылки. Рана оказалась смертельной.

Нападавший допрошен следователем и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Фото: скрин видео следкома РО