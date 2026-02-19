Главная » Новости Ростовской области

Телефонные мошенники похитили у дончан более 2,5 млрд рублей

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Впервые за последние годы число киберпреступлений снизилось.

Новости Ростовской области

Начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий выступил перед депутатами донского парламента и рассказал о противодействии кибермошенничеству.

По словам начальника донского главка, впервые за последние годы количество киберпреступлений в Ростовской области снизилось — зарегистрирован 13 651 подобный факт.

Существенно уменьшен и причинённый гражданам материальный ущерб — 2 млрд 539 млн 662 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД. Благодаря масштабной профилактической работе с привлечением органов власти, социальных служб, СМИ и банковского сообщества, особенно среди пожилых граждан, пресечено 247 преступлений в данной сфере.

По данным ГУ МВД, раскрываемость киберпреступлений на Дону составила 30,6%, что выше средних показателей по ЮФО и России. Задержаны 28 «курьеров» телефонных мошенников, причастных к 353 преступлениям. Установлено, что ими похищено у граждан 163 млн 995 тыс. рублей. Также в регионе возбуждено 13 уголовных дел против так называемых дропперов — посредников в мошеннических схемах (ст. 187 УК РФ), одно из них уже направлено в суд.

По словам Александра Речицкого, Ростовская область занимает лидирующие позиции в стране по документированию участников мошеннических схем. Всего в производстве следственных подразделений находилось 45 107 уголовных дел, в суд направлено 5 966. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество на сумму 2 млрд 284 млн 476 тыс. руб.

Фото: скрин видео из ТГ-канала «МВД 61»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция киберпреступность новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru