Телефонные мошенники похитили у дончан более 2,5 млрд рублей

Впервые за последние годы число киберпреступлений снизилось.

Начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий выступил перед депутатами донского парламента и рассказал о противодействии кибермошенничеству.

По словам начальника донского главка, впервые за последние годы количество киберпреступлений в Ростовской области снизилось — зарегистрирован 13 651 подобный факт.

Существенно уменьшен и причинённый гражданам материальный ущерб — 2 млрд 539 млн 662 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД. Благодаря масштабной профилактической работе с привлечением органов власти, социальных служб, СМИ и банковского сообщества, особенно среди пожилых граждан, пресечено 247 преступлений в данной сфере.

По данным ГУ МВД, раскрываемость киберпреступлений на Дону составила 30,6%, что выше средних показателей по ЮФО и России. Задержаны 28 «курьеров» телефонных мошенников, причастных к 353 преступлениям. Установлено, что ими похищено у граждан 163 млн 995 тыс. рублей. Также в регионе возбуждено 13 уголовных дел против так называемых дропперов — посредников в мошеннических схемах (ст. 187 УК РФ), одно из них уже направлено в суд.

По словам Александра Речицкого, Ростовская область занимает лидирующие позиции в стране по документированию участников мошеннических схем. Всего в производстве следственных подразделений находилось 45 107 уголовных дел, в суд направлено 5 966. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество на сумму 2 млрд 284 млн 476 тыс. руб.

Фото: скрин видео из ТГ-канала «МВД 61»