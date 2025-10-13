Таганрожцев наградили за вклад в развитие театрального искусства на Юге России

Лауреатом VII Международного фестиваля «Театральная гавань» стал Таганрогский камерный театр. Этот фестиваль обычно проходит в Новороссийске во второй половине сентября, и в этом году приурочен к 187-летию города и 82-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков у его стен.

Как мы уже сообщали, участники представили 20 театральных постановок в разных жанрах, среди них — спектакли в честь 80-летия Великой Победы, постановки по произведениям Пушкина и Достоевского, а также адресованные детской и юношеской аудитории.

В программе принимали участие 15 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Новороссийска, Таганрога, Краснодара, Липецка, Благовещенска, Мичуринска и других городов. География фестиваля включала Север, Урал, Поволжье, Юг, Центральную Россию и Дальний Восток. Международный блок представили яркие постановки театрального проекта «Свободная сцена» (г. Бишкек, Республика Кыргызстан).

Таганрогский камерный театр познакомил новороссийских зрителей со своим спектаклем «33 счастья» по пьесе Олега Богаева (режиссёр-постановщик Алексей Логачёв). На финальной церемонии фестиваля наш театр наградили дипломом «За высокое исполнительское мастерство и вклад в развитие театрального искусства на Юге России».

«Достаточно сильный, очень интересный фестиваль, мы в нем участвуем не первый год, — рассказала художественный руководитель ТаКТ Людмила Илюхина. — В этом году жюри отметило не только спектакль «33 счастья», но и нашу работу в целом».

Постановки оценивали выдающиеся театральные деятели, продюсеры, именитые актеры и критики из разных регионов — Камчатки, Рязанской области, Краснодарского края, Москвы, Санкт–Петербурга.

Очень важный аспект фестивалей – обмен опытом, особенным виденьем сюжета. Подобные встречи впоследствии традиционно рождают у вдохновленных участников фейерверк свежих идей и образов. По словам Людмилы Илюхиной, ей очень понравилась работа театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга.

«Замечательный спектакль «Пушкин. Дорожные истории», тонко, оригинально, просто. Юмор интеллигентный, выверенный. Спектакль озорной, хулиганский, с кучей находок. Прекрасная речь: звучат пушкинские стихи. Спектакль построен по произведениям «Станционный смотритель» и «Граф Нулин». Получилось очень смешно и здорово», — отметила она.

ТаКТ неоднократно участвовал в фестивале «Театральная гавань». По словам Людмилы Илюхиной, часто на этом фестивале представляют теплые спектакли, яркие, эмоциональные, добрые. Поэтому коллективу показалось, что спектакль «33 счастья» очень подходит этому фестивалю. Сначала отправили заявку, состоялся отбор, по результатам которого Таганрогский камерный театр пригласили в программу фестиваля.

«Их представления – это всегда про смысл. Заставляют думать, размышлять о смысле или бренности бытия, причем, «цепляет» так, что возвращаешься к этому день за днем», — поделилась впечатлением о нашем театре журналист Виктория Николаенко на сайте газеты «Новороссийский рабочий», отметив, что новороссийскому зрителю ТаКТ уже хорошо знаком.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото предоставлено ТаКТ