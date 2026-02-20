Таганрогские спортсмены успешно выступили на первенстве региона по спорту глухих

На их счету 11 медалей, в том числе три золотые.

На состоявшемся в Ростове-на-Дону первенстве Ростовской области по спорту глухих в дисциплине «плавание» успешно выступили таганрогские спортсмены.

Сразу четыре медали, золотую, серебряную и две бронзовые завоевала Кира Крехова: золото (100м вольный стиль), серебро (50 м вольный стиль), бронза (50 м брасс, 100м брасс). На счету Алексея Устенко также четыре медали, в том числе две золотые: золото (100м брасс и 100м вольный стиль), серебро (50 м баттерфляй), бронза (50 м вольный стиль).

София Демьяненко была третьей на дистанции 100 м вольным стилем, Полина Гайкова также показала третий результат на дистанции 100 м на спине, Алексей Кузьменко завоевал бронзу (50 м вольный на спине).

В комитете по физкультуре и спорту Таганрога поздравили спортсменов с достойными результатами и пожелали им новых побед.

Фото: спорткомитет Таганрога