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Таганрогский борец Марк Прозоровский завоевал «Кубок Абхазии»

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С 2 по 5 июля в Сухуме проходил XVIII Международный турнир по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девушек 2010-2012, 2013-2014, 2015-2016 годов рождения.

Новости Таганрога

В этом году на татами вышли свыше трёхсот борцов из трёх стран — Абхазии, России и Армении. Большинство участников соревнований были из республик и регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ.

Донской край делегировал сразу две команды — ростовскую и таганрогскую. Наш город представляли 4 юных спортсмена — воспитанники спортивного студенческого клуба самбо и дзюдо Таганрогского института имени А.П. Чехова. Все четверо, в том числе и Мстислав Никифоров, родной Таганрог не посрамили, выступили успешно, продемонстрировав и мастерство, и мужество.

Трое в своих возрастных и весовых категориях завоевали медали: Екатерина Рыбалко — бронзовую, Марк Тамберг — серебряную.

А Марк Прозоровский, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета, был удостоен золотой медали и Кубка Абхазии. Победителем различных соревнований он становился и ранее, а вот Кубок этот у него — первый. Такой подарок спортсмен сделал сам себе к 11-летию (он родился в Таганроге 9 июля 2015 года). Об успехах своих воспитанников нам рассказала их тренер Арина Рощевская.

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Таганрогская правда

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