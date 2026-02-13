Таганрогские школьники участвовали в праздновании 106-й годовщины донской полиции

11 февраля в областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 106-й годовщине образования органов внутренних дел Ростовской области. В нем приняли участие учащиеся полицейских классов таганрогской общеобразовательной школы № 30.

11 февраля 1920 года военно-революционный комитет Ростова и Нахичевани-на-Дону учредил народную милицию на территории региона. Посвященный 106-й годовщине донской полиции праздничный концерт состоялся в конгресс-холле ДГТУ.

В праздничных мероприятиях в Ростове приняли участие многие таганрожцы: ветераны МВД, члены Общественного совета при УМВД России по Таганрогу и дети — 90 человек — учащиеся полицейских классов 30-й школы.

«Полицейские классы в этой школе мы создали еще в 2015 году. Наши дети встречали гостей, а потом еще и выступили, поднявшись на сцену: они исполнили хором песню «Служить России суждено тебе и мне», — рассказала заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области Эльвира Иванкович

Фото предоставлено Эльвирой Иванкович