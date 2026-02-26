Главная » Новости Ростовской области

Свыше 1,5 млн рублей за 8 кабанов: на Дону вынесен приговор браконьеру

66-летний житель Семикаракорского района признан виновным по статье «Незаконная охота».

В Ростовской области суд признал виновным 66-летнего мужчину, который обвинялся по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Преступный эпизод имел место в ноябре прошлого года, когда фигурант на территории охотничьего угодья в хуторе Золотаревка застрелил 8 особей кабана. При этом разрешения на добычу животных мужчина не имел.

Ущерб, который браконьер причинил своими действиями охотничьим ресурсам Российской Федерации, расценивается как особо крупный — свыше 1 млн рублей, который подсудимым полностью возмещен.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, мужчина лишился своего браконьерского арсенала — карабин и тепловизионный прицел, которые использовались им при совершении преступления, конфискованы в доход государства, уточнили в прокуратуре Ростовской области.

Фото: прокуратура РО.

