Стрелявшего в 11-летнего ребенка жителя Дона обвинили в хулиганстве

В Ростовской области следователи предъявили обвинение 52-летнему жителю Батайска, который стрелял из пневматической винтовки в ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел 15 сентября. Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, произвел выстрелы из пневматической винтовки в сторону 11-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. После этого фигурант был задержан и заключен под стражу.

«В ходе допроса и проверки показаний на месте мужчина признал свою вину и показал место, где спрятал орудие преступления», — пишет источник.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Расследование продолжается.

Иллюстрация: скрин видео rostov.sledcom.ru