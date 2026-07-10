Стало известно, когда у донских школьников будут каникулы в новом учебном году

Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по графику школьных каникул на 2026/27 учебный год.

Ведомство стремится сбалансировать периоды учебы и отдыха, чтобы не допустить переутомления учащихся. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Для школ, работающих по четвертной системе, предлагаются следующие даты: осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года; зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние каникулы начнутся 27 мая и закончатся 31 августа 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

«Школы и другие учебные заведения Ростовской области работают по учебным планам, согласованным с Министерством просвещения РФ. В этих планах учтены даты каникул, которые определены на федеральном уровне», — отметила глава донского Минобра Виктория Чернышова.

Школьники в новом учебном году проведут на каникулах в общей сложности почти месяц. Для учащихся со 2 по 11 классы общее количество каникулярных дней в течение учебного года составит 29 (осенние, зимние и весенние каникулы), а с учетом летних — 126 дней. Для первоклассников, которым полагаются дополнительные каникулы, этот показатель достигает 36 дней в течение учебного года. Такие цифры приводит ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней каждый раз, чтобы дети могли полноценно восстановиться.

Фото: © Евгений Мессман / ТАСС