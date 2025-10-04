Главная » Новости Ростовской области

Стали известны лучшие сельские поселения Ростовской области

Лучшими в Ростовской области стали хутор Пухляковский Усть-Донецкого района, сельское поселение Анастасиевское Матвеево-Курганского района и станица Тацинская Тацинского района.

Обнародованы результаты областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» за 2025 год.

Конкурс охватывает городские и сельские поселения и включает три категории: до 3 тысяч жителей, более 3 тысяч и административные центры районов. Об этом сообщается на портале донского правительства.

В 2025 году победителями первой категории стали сельские поселения Пухляковское Усть-Донецкого района, Красноармейское Зерноградского района и Калач-Куртлакское Советского района.

Среди поселений с численностью более 3 тысяч жителей лучшими признаны Анастасиевское  Матвеево-Курганского района, Мелиховское Усть-Донецкого района и Краснополянское Песчанокопского района.

Лучшими административными центрами признаны городские поселения Тацинское, Матвеево-Курганское и Красносулинское.

«Конкурс стимулирует жителей участвовать в благоустройстве, организации досуга и отдыха, а также способствует обмену опытом между территориями региона», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Победителями конкурса становятся поселения, которые эффективно управляют финансами, развивают инфраструктуру, спорт, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство.

