Главная » Новости Ростовской области

Сотрудники донского оборонного предприятия подозреваются в злоупотреблении полномочиями

На чтение 2 мин Просмотров 29 Опубликовано

В Ростовской области задержали двух работников оборонного предприятия «Алмаз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Новости Ростовской области

Сотрудники «Алмаза» подозреваются в злоупотреблениями должностными полномочиями ради получения премии за выполнение плана.

По информации следствия, в 2021 году директор по коммерческим вопросам и главный бухгалтер АО «Алмаз» организовали фиктивное выполнение плановых показателей. Для этого они заключили договор с подконтрольной организацией, которая должна была оказать дилерские услуги.

Согласно договору, акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующий товар — ингаляторы. В результате с банковских счетов предприятия были списаны деньги на сумму более 14 млн рублей за невыполненные работы.

Затем фигуранты инсценировали возврат бракованной продукции, которую впоследствии списали и уничтожили.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на основании материалов УФСБ России по Ростовской области», — пишет источник.

По адресам работы и проживания фигурантов были проведены обыски.

По данным официального сайта АО «Алмаз», компания, расположенная в Ростове-на-Дону, специализируется на производстве комплексных систем связи и медтехники. Среди её клиентов — оборонные и промышленные предприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что суд рассмотрит дело о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа в Таганроге.

Фото из архива – Telegram-канал «Ростовский Следком»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

происшествия Ростовская область расследование уголовное дело ФСБ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru