Сотрудники донского оборонного предприятия подозреваются в злоупотреблении полномочиями

В Ростовской области задержали двух работников оборонного предприятия «Алмаз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники «Алмаза» подозреваются в злоупотреблениями должностными полномочиями ради получения премии за выполнение плана.

По информации следствия, в 2021 году директор по коммерческим вопросам и главный бухгалтер АО «Алмаз» организовали фиктивное выполнение плановых показателей. Для этого они заключили договор с подконтрольной организацией, которая должна была оказать дилерские услуги.

Согласно договору, акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующий товар — ингаляторы. В результате с банковских счетов предприятия были списаны деньги на сумму более 14 млн рублей за невыполненные работы.

Затем фигуранты инсценировали возврат бракованной продукции, которую впоследствии списали и уничтожили.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на основании материалов УФСБ России по Ростовской области», — пишет источник.

По адресам работы и проживания фигурантов были проведены обыски.

По данным официального сайта АО «Алмаз», компания, расположенная в Ростове-на-Дону, специализируется на производстве комплексных систем связи и медтехники. Среди её клиентов — оборонные и промышленные предприятия.

Фото из архива – Telegram-канал «Ростовский Следком»