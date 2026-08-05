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На Дону полиция разыскивает жителя Мелитополя по подозрению в причастности к пожару

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В Ростовской области ведется розыск мужчины, которого подозревают в причастности к пожару, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В настоящее время подозреваемый скрылся от правоохранительных органов.

Новости Ростовской области

По информации ведомства, разыскивается Алексей Витальевич Рыжиков, 13.11.1982 года рождения, зарегистрирован по адресу: Запорожская область, город Мелитополь, улица Ушакова, дом 30.

Предполагается, что мужчина заправил емкости, находившиеся в автомобиле, после чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Это привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.

Полиция просит всех, кому известно о его местонахождении, сообщить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

Ранее мы рассказали, что в Ростове ночью горели АЗС и административное здание, поврежден 21 автомобиль.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

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Таганрогская правда

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