На Дону полиция разыскивает жителя Мелитополя по подозрению в причастности к пожару

В Ростовской области ведется розыск мужчины, которого подозревают в причастности к пожару, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В настоящее время подозреваемый скрылся от правоохранительных органов.

По информации ведомства, разыскивается Алексей Витальевич Рыжиков, 13.11.1982 года рождения, зарегистрирован по адресу: Запорожская область, город Мелитополь, улица Ушакова, дом 30.

Предполагается, что мужчина заправил емкости, находившиеся в автомобиле, после чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Это привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.

Полиция просит всех, кому известно о его местонахождении, сообщить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

Ранее мы рассказали, что в Ростове ночью горели АЗС и административное здание, поврежден 21 автомобиль.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области