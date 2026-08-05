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Объем бытовых услуг на Дону вырос на 4,2% за полугодие, в этой сфере заняты более 47 тысяч специалистов

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В Ростовской области в первом полугодии предприятия бытового обслуживания оказали жителям региона услуг на сумму более 59,1 млрд рублей — на 4,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает официальный департамент донского правительства.

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По словам директора департамента Ирины Гелас, в области услуги бытового характера предоставляют более 13 тысяч предприятий, на которых трудится свыше 47 тысяч специалистов.

«В рейтинге субъектов РФ по объему оказанных населению бытовых услуг донской регион занимает пятое ранговое место», — подчеркнула она.

Как уточнили в ведомстве, наибольший удельный вес приходится на услуги по техобслуживанию и ремонту машин и оборудования (43,9%), ремонту и строительству жилья и других построек (23%), парикмахерских и косметических услуг (12%).

При этом все больше предприятий пользуются различными цифровыми сервисами, чтобы рассказать о себе, принимать заказы, вести запись и искать клиентов.

В департаменте потребительского рынка для развития отрасли содействуют созданию программ и инициатив, связанных с подготовкой и повышением квалификации кадров по специальностям сферы бытовых услуг, а также реализуют направления программы по защите прав потребителей Ростовской области.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Иллюстрация департамента потребительского рынка Ростовской области

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Таганрогская правда

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