Скульптор Владимир Грачёв передал музею Таганрога драгоценную реликвию своей семьи

Таганрогский музей-заповедник получил удивительный подарок от монументалиста Владимира Гречёва — работу его супруги Валентины Грачёвой: скульптурный этюд головы мальчика, который она создала в процессе их совместной работы над мемориалом «Клятва юности» (вначале лепила с натуры, а потом переводила образ в медь, используя гальванопластику).

Связующая нить

На торжественной церемонии передачи этюда, приуроченной к очередной годовщине основания комсомольской организации, в актовом зале Литературного музея А.П. Чехова встретились ветераны комсомола и молодежь, в том числе представители Молодежного парламента Таганрога.

Поздравляя ветеранов ВЛКСМ с памятной датой, глава Таганрога Светлана Камбулова поблагодарила их за живое участие в делах города, за помощь, которую они оказывают бойцам СВО, за непосредственное участие в обсуждение проекта обновления сквера, где расположен монумент «Клятва юности».

«Учтены замечания и предложения общественности. Надеюсь, нам удаться сохранить изначальную идею талантливых авторов, заложенную в основание сквера», — подчеркнула Светлана Анатольевна.

Она напомнила: комсомольцы участвовали в масштабных стройках, возделывали целину, а в годы Великой Отечественной встали на защиту нашего города от фашизма: таганрогское подполье стало крупнейшим на Юге России. Глава города от души поблагодарила Владимира Павловича Грачёва за то, что ему вместе с супругой удалось увековечить память таганрогских подпольщиков.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями уникального события. В одном зале – автор мемориала, который с 1973 года является памятным местом для всех таганрожцев, представители таганрогского комсомола, которые были свидетелями и участниками установки памятника, и молодежь, которая станет проводником исторической памяти для будущих поколений, — подчеркнул председатель Городской Думы Роман Корякин. — Это и есть та самая преемственность поколений — та нить, которую нельзя разрывать, та крепкая связь, которую надо поддерживать, чтобы все хорошее, созданное раньше, развивалось и приумножалось».

Комсомольская стройка

Вечер вела старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Валентина Ратник. Погружаясь в историю, наполняла повествование живыми и значимыми эпизодами, выдержками из воспоминаний очевидцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года организатору таганрогского подполья Семёну Морозову было присвоено звание Героя Советского Союза. Командир подпольщиков Василий Афонов награжден орденом Ленина. Орденами и медалями отмечены 126 человек (большинство — посмертно). В 1966 году вышла в свет книга Генриха Гофмана «Герои Таганрога». А в 1972-м, когда в должности первого секретаря городского комитета ВЛКСМ трудился Евгений Струков, горком комсомола принял решение на свои средства установить памятник героям таганрогского подполья.

Комсомольская стройка включала субботники и воскресники, а Таганрогский радиотехнический институт даже сформировал специальный студенческий строительный отряд, который работал здесь вахтовым методом.

«Тяжелую черновую работу делали комсомольцы. Когда завершили стройку, на открытии было столько людей, сколько я никогда не видел!», — признался Евгений Павлович.

Торжественное открытие памятника «Клятва юности», авторами которого стали супруги Грачевы, состоялось 28 августа 1973 года, накануне 30-летия освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. Присутствовали на этой встрече и Генрих Гофман, и родственники и близкие погибших подпольщиков.

Работы Грачёвых

С творческой судьбой авторов Грачёвых присутствующих познакомила заведующая музеем «Градостроительство и быт г. Таганрога», кандидат искусствоведения Марианна Григорян. Она рассказала: Владимир и Валентина Грачёвы приехали в наш город в 1971 году сложившимися мастерами. Их работы уже с благодарностью оценили жители Свердловска, Челябинска, Карпинска, Москвы. Художественные композиции отличались свежим взглядом, новыми для того времени решениями, при этом чувствовалась академичность подхода к каждой работе. Занимались скульпторы и декоративными работами, украшая интерьеры.

В нашем городе супруги обосновались на 11 плодотворных лет. Например, решетка, украшающая периметр парка имени М. Горького, отливалась в литейном цехе Таганрогского металлургического завода, а источником вдохновения для ее рисунка стали сохранившиеся несколько секций дореволюционных времен.

Старшее поколение, возможно, вспомнит замечательные интерьеры Дворца культуры завода «Прибой» с аллегорическими образами различных видов искусства; кораблики на дверях и красочные залы легендарного кафе «Старая крепость»; монументальное декоративное панно «Пастушок в окружении буренушек», возле которого в детстве иной раз стояли в очереди за вкусными коктейлями в центральном молочном магазине на улице Ленина.

Мемориал «Борцы» в Петрушинской балке (18-метровая стела и 4-метровая кисть руки на ней, выполненная из меди в творческом союзе с архитектором Владимиром Черепановым), призывает к памяти о преступлениях фашизма, являясь сегодня объектом культурного наследия федерального значения. И, наконец, «Клятва Юности». Четырехметровые фигуры юноши и девушки отлиты из железобетона, а после покрыты тонкими листами меди, швы аккуратно зашлифованы.

«Монумент лишен буквализма и повествовательности. Персонажи не погружены в некую умозрительную ситуацию. Они ни перед лицом врага, ни перед лицом смерти: будто уже перешли эту грань и смотрят в вечность. Их взгляд устремлен к небу, навстречу его бескрайней синеве. Архитектурно выверенное пространство перед ними символически продолжается линией Спартаковского переулка, проходит через арку входной группы парка к Аллее Славы и спускается к Вечному огню, авторы которого – также супруги Грачёвы», — рассказала Марианна Григорян.

К сожалению, Валентина Грачёва покинула этот мир в далеком 1984 году в Таганроге, не дожив до 50 лет. Владимир Павлович, по приглашению на объемный проект, уехал в Новосибирск, и остался там жить и работать.

Художник и архитектор Юрий Фесенко отметил: 70-е годы стали своего рода ренессансом для города благодаря творческим личностям, которые жили здесь в это время, и желанию властей видеть Таганрог современным. А дочь монументалистов Грачёвых Вера Павлищева поведала, что Владимир Павлович часто приезжает в Таганрог, любит ходить по улицам, замечать его новые черты, скульптурные украшения, интересные образы. И он уверен, что город растет и развивается.

Миссия поколений

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко с теплом поблагодарила Владимира Грачёва за уникальный дар, а ветеранов комсомола — за их яркое и деятельное участие в судьбе города

«Таганрог – Город воинской славы, всей историей доказавший, что таганрожцы готовы бороться за него с любым врагом», — сказала Елизавета Васильевна.

Решение передать музею драгоценную скульптурную реликвию семьи появилось у Владимира Грачёва в начале октября этого года. Художники Юрий Фесенко и Владимир Вельтман встречались с монументалистом, чтобы вспомнить, как в 70-е годы прошлого века, благодаря творчеству художников, скульпторов, архитекторов, обновлялся облик нашего города, становился современнее, ярче. Вместе с тем разговор шел о том, что мастера чтили преемственность культурный традиций, выражая в искусстве классические формы новым, адаптированным ко времени языком.

Обсуждая предстоящую реконструкцию сквера, в котором стоит «Клятва Юности», художники высказали опасения о применении типовых решений благоустройства, неуместных современных материалов и технологий. Они сумели донести свою точку зрения на предстоящее обновление городского пространства, и были услышаны, обрели поддержку музейных специалистов и городских властей.

«Клятва Юности» остается современной, притягивает внимание горожан и ценителей искусства остротой трактовки образа, новаторской для своего времени формой, создает один из самых важных, запоминающихся элементов архитектурной части центра города, — высказал тогда профессиональное мнение Юрий Фесенко. И добавил: — Следующему поколению стоит понимать и свою миссию: в город необходимо вкладывать творческие и душевные силы».

Досье «Таганрогской правды»

Владимир Грачёв — советский и российский скульптор-монументалист, педагог, до недавнего времени преподававший на кафедре монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Валентина Грачёва родилась в Таганроге, окончила Ростовское художественное училище. Владимир Павлович появился на свет на Урале, рос в детском доме, еще в раннем детстве пробовал лепить из глины. Позже учился в Свердловском ремесленном художественном училище. Большую роль в его судьбе сыграло знакомство с знаменитым скульптором-фронтовиком Эрнстом Неизвестным, который дал юноше совет поступать в Ленинградское высшее художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. Здесь и встретились Валентина и Владимир Грачёвы, образовав замечательный семейный и творческий союз.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора, Андрея Лызь, из семейного архива Грачёвых