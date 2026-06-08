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В Таганроге сквер «Клятва юности» лидирует в голосовании за объекты благоустройства за 4 дня до его окончания

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Голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году, завершится 12 июня.

Город

По данным на 8 июня, в Таганроге уверенно лидирует сквер «Клятва юности», набравший 4375 голосов. На втором месте — сквер «Школьный» — 3017 голосов, на третьем — сквер «Михайловский» — 931 голос. Всего в голосовании приняли участие более 8 тысяч жителей города.

В правительстве региона рассказали, что на Дону в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить еще 45 общественных пространств в 39 муниципальных образованиях. На эти работы выделят более 1,1 миллиарда рублей.

В текущем году уже завершено благоустройство 43 объектов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко, реализация проекта позволяет обновлять общественные пространства с учетом мнения жителей и создавать современные точки притяжения в городах и станицах.

«Наша задача — создание в муниципалитетах современной, безопасной и комфортной среды для людей», — подчеркнул он.

Подготовка к работам идет по графику: по 41 объекту уже заключены контракты, подрядчики приступили к выполнению задач. В качестве примера активной реализации проекта приводится благоустройство общественной территории в станице Боковской по улице Ленина, 55Б. Этот объект стал победителем голосования по отбору общественных территорий в 2025 году и будет выполнен в текущем году. На его преображение направят почти 13 миллионов рублей.

Жители Таганрога и Ростовской области старше 14 лет могут повлиять на очередность обновления парков, скверов и набережных. Сделать выбор за ту или иную общественную территорию можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-бот в мессенджере MAX или с помощью волонтеров, которые помогут проголосовать на месте.

«Каждый голос важен — именно жители определяют, какие территории в их населенных пунктах получат новый облик», — отмечают донские власти.

Фото: проект благоустройства сквера «Клятва юности»

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion

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Всероссийское голосование объекты благоустройства сквер Клятва Юности Таганрог Формирование комфортной городской среды
Таганрогская правда

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