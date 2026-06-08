В Таганроге прошла очередная акция по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!»

Ее участники стали воспитанники детсада №41.

В Таганроге в рамках профилактической акции «Внимание — дети!» прошел урок дорожной грамотности для воспитанников детского сада №41. Занятие провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции города Лилия Игнатенко вместе с активной командой ЮПИД, сообщили в региональной ведомстве.

В ходе встречи детям напомнили основные правила поведения на улице в летний период и разобрали опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Чтобы закрепить полученные знания, каждому воспитаннику вручили яркие познавательные буклеты.

Фото: Госавтоинспекция РО