Главная » Новости Таганрога

В Таганроге прошла очередная акция по безопасности дорожного движения «Внимание — дети!»

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Ее участники стали воспитанники детсада №41.

Новости Таганрога

В Таганроге в рамках профилактической акции «Внимание — дети!» прошел урок дорожной грамотности для воспитанников детского сада №41. Занятие провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции города Лилия Игнатенко вместе с активной командой ЮПИД, сообщили в региональной ведомстве.

В ходе встречи детям напомнили основные правила поведения на улице в летний период и разобрали опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. Чтобы закрепить полученные знания, каждому воспитаннику вручили яркие познавательные буклеты.

Фото: Госавтоинспекция РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность Госавтоинспекция новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru