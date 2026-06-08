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Сборная школьников Таганрога стала победителем регионального фестиваля ГТО

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Фестиваль собрал более 250 ребят из 33 городов и районов Дона.  

Новости Таганрога

В Ростове-на-Дону прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций. В соревнованиях приняли участие более 250 школьников из 33 городов и районов Ростовской области.  

Сборная команда Таганрога заняла первое общекомандное место. В личном первенстве отличились сразу несколько спортсменов: Алина Лифанова и Даниил Колосов завоевали «золото», Александр Сухинин и Екатерина Романова стали серебряными призерами. Также высокие результаты показали Дмитрий Никоненко, Александр Тумаков, Мария Гушанская и Анна Нагорная.

Особого внимания удостоилась Алина Лифанова: она установила новый рекорд фестиваля ГТО в упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (отжимание), выполнив 110 повторений.

Данной информацией с «Таганрогской правдой» поделился руководитель городского Центра тестирования норм ГТО Александр Пчёлкин.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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