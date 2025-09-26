Главная » Новости Ростовской области

Ситуацию с бензином в Ростовской области прокомментировали в донском правительстве

Несмотря на повышенный спрос, ситуацию с обеспечением топливом в Ростовской области назвали стабильной.

В ходе заседания регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами было отмечено, что на автозаправках сейчас выросло число покупателей. Это связано с тем, что через Ростовскую область в новые регионы следует все больше водителей. Также возросла потребность в топливе у аграриев, занятых сезонными работами.

Однако, крупные сетевые АЗС продолжают работать в штатном режиме, и поставки топлива на них осуществляются регулярно. А вот на небольших заправках могут возникать кратковременные перебои из-за возросшей нагрузки. В частности такая ситуация наблюдается на севере области, в том числе в Боковском районе, где нет  заправок крупных поставщиков. Поэтому главам таких муниципалитетов поручили оперативно решать проблемы и договариваться о дополнительных поставках топлива.

Крупным поставщикам на заседании было рекомендовано провести анализ текущего потребления топлива, чтобы не допустить его дефицита.

Напомним, что для стабилизации цен и обеспечения бесперебойных поставок топлива на федеральном уровне приняты ряд мер. В том числе временный запрет на экспорт бензина из России и разработка механизма топливного демпфера.

