Синоптики прогнозируют в Ростовской области потепление до +15° с последующим похолоданием

В ближайшие дни жителей Ростовской области ждет неустойчивая погода с осадками и заметными колебаниями температуры.

Согласно прогнозу Ростгидромета, с 14 по 17 февраля в регионе пройдут небольшие и умеренные дожди, а столбики термометров поднимутся до +6°…+11° днем. Пик потепления ожидается 16 февраля на юге области, где воздух может прогреться до +15°. Однако уже 17 февраля последует похолодание до 0°…+5°.

С 18 по 20 февраля характер осадков изменится: ожидаются дождь, мокрый снег и снег. Температурный фон продолжит снижаться: в ночь на 20 февраля столбики термометров опустятся до -3°…-8°, а днем будет около 0°…-6°.

Специалисты предупреждают, что предстоящее потепление негативно скажется на прочности льда на водоемах. Ледовый покров потемнеет, по краям образуются промоины, на поверхности появится вода, что значительно увеличивает риск провалов.

В связи с этим экстренные службы призывают граждан быть предельно осторожными вблизи рек и озер, а также оперативно реагировать на официальные сообщения.

Напомним, что для вызова оперативных служб в любой чрезвычайной ситуации действует единый номер «112».

