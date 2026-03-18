Штрафы за сломанные кондиционеры и сбои движения общественного транспорта вводят на Дону

В Ростовской области ужесточили ответственность для перевозчиков за неработающие кондиционеры и сбои в движении пассажирского транспорта.

Соответствующие поправки в региональное законодательство приняли донские парламентарии во втором, окончательном чтении, 18 марта.

Инициатива, как пояснил председатель ЗС РО Александр Ищенко, стала ответом на многочисленные жалобы жителей области, которые хотят улучшить качество работы общественного транспорта и повысить контроль за деятельностью транспортных компаний.

«Основные претензии касаются нехватки автобусов на муниципальных и межрайонных маршрутах, отсутствия транспорта в вечернее время, а также проблем с системами охлаждения и отопления и несоблюдения расписания. На предыдущем заседании донского парламента мы приняли в первом чтении поправки к закону об административных правонарушениях, направленные на создание четкой нормативной базы. После обсуждения с муниципалитетами депутаты утвердили эти изменения в окончательной редакции», – рассказал спикер.

Теперь к административной ответственности будет приводить не только неисправность климатических систем или информационных табло в салонах, но и несоблюдение требований к количеству единиц транспорта на маршруте и выполненных за квартал рейсов.

«В случае невыполнения транспортной компанией своих обязанностей, она должна быть подвергнута штрафу. Компания обязана принять все необходимые меры для восстановления нормального функционирования как отдельных транспортных средств, так и всего предприятия в целом», – подчеркнул Александр Ищенко.

Также штраф грозит за отсутствие данных о транспортном средстве в системе навигации и за несвоевременное уведомление местных властей и автовокзалов об изменении тарифов на перевозки.

Новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2026 года, информирует пресс-служба Заксобрания.

Параллельно депутаты увеличили размер штрафа за неоплату парковки на дорогах общего пользования в населенных пунктах. Теперь он составит 3 тысячи рублей.

Фото: donland.ru из архива