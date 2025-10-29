Главная » #Здоровье

Шесть переливаний крови плоду провели в Ростовском перинатальном центре

Современные технологии помогли сохранить жизнь ребенку.

В Ростовский перинатальный центр обратилась женщина с третьей беременностью. На 24-й неделе у пациентки был диагностирован тяжелый резус-конфликт.

При таком диагнозе антитела матери разрушают эритроциты плода, вызывая внутриутробную гемолитическую анемию. После обследования женщину экстренно направили в отделение патологии беременности.

«Согласно клиническим рекомендациям, в такой ситуации требуется внутриутробное заменное переливание крови — сложная процедура, для выполнения которой нужны высокая квалификация и специальная подготовка медицинского персонала», — сообщает Минздрав Ростовской области.

Специалистам перинатального центра удалось провести шесть успешных внутриутробных переливаний крови плоду. Это позволило стабилизировать состояние ребенка и продлить беременность.

Этот клинический случай демонстрирует, как современные медицинские технологии в сочетании с профессионализмом врачей помогают сохранять жизнь еще не родившимся детям.

Фото: Telegram-канал Минздрава РО

