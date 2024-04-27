Новорожденную малышку весом 870 граммов спасли донские медики

В перинатальном центре Ростовской области врачи выходили маленькую девочку, которая родилась на 13 недель раньше срока и весила все 870 граммов. Об этом сообщает медицинское учреждение на своей странице ВКонтакте.

Маленькая Софья не могла самостоятельно дышать, поэтому ей с рождения проводилась искусственная вентиляция легких. Девочка три месяца находилась в реанимационном отделении центра, а затем более 30 дней в отделении патологии новорожденных.

В итоге малышка окрепла, научилась самостоятельно есть, прошла все необходимые обследования. Девочку выписали домой с весом 3 426 граммов.

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