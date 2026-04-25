Сенатор Андрей Яцкин подтвердил поддержку Совета Федерации проектов Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошла рабочая встреча губернатора Юрия Слюсаря и первого заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина.

Главной темой обсуждения стало социально-экономическое развитие региона, а также уточнение задач по дальнейшему взаимодействию, информирует портал донского правительства.

Андрей Яцкин рассказал губернатору о курируемых проектах в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры сельских территорий и водного хозяйства. Особо значимым для жителей Таганрога он назвал модернизацию городской больницы скорой медицинской помощи. Благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко удалось получить федеральное финансирование на строительство нового лечебно-диагностического корпуса на 524 койки.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам оздоровления водохозяйственного комплекса реки Дон. Юрий Слюсарь отметил, что примером эффективной совместной работы с законодателями стало продвижение на федеральном уровне дорожной карты по оздоровлению бассейна Дона.

Андрей Яцкин сообщил губернатору о заседаниях рабочей группы Совета Федерации под его председательством. На этих заседаниях обсуждались законодательные предложения по ускорению строительства Багаевского гидроузла, созданию рыбоходного канала, минующего Кочетовский гидроузел, и реконструкции трёх донских рыбоводных предприятий. Также сенатор инициировал передачу в Росводресурсы обращений дончан, касающихся сохранения балки Клиновой и укрепления берегов Цимлянского водохранилища.

«Сенатор заверил, что поддержка значимых проектов Ростовской области продолжится. Благодарю за такую помощь», — отметил губернатор.

