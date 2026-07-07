Семья из Ростовской области превратила заброшенный лагерь под Таганрогом в один из лучших в России детских оздоровительных центров

В преддверии Дня семьи, любви и верности Сбер рассказал историю донской семьи, которая смогла превратить заброшенный лагерь под Таганрогом в один из лучших детских оздоровительных комплексов России.

Более 15 лет назад супруги Светлана Яцук и Игорь Дёмин решили начать собственное дело, опираясь на семейные ценности и поддержку банка.

Семейный бизнес стартовал накануне кризисного 2010 года. 31 декабря 2009 года супруги взяли первый кредит в Сбере. На берегу Азовского моря, в Неклиновском райцоне, их ждала практически разрушенная территория бывшего детского лагеря — без инфраструктуры, инженерных сетей и условий для отдыха детей.

«Этот день я помню так ясно, словно он произошел вчера. Мы с супругом отправились на заброшенную территорию, где не было ни канализации, ни электричества, а повсюду царила разруха. Однако мы осознавали, что для создания чего-то нового необходимо наладить конструктивный диалог с различными структурами — органами власти, благотворительными организациями и обществом в целом. Ключевым фактором нашей уверенности было наличие надежного финансового партнера и глубокая взаимная поддержка, — вспоминает Светлана Яцук.

Сегодня на этом месте работает Центр детских и юношеских программ «Мир», который объединяет детский санаторный оздоровительный лагерь и Центр медицинской реабилитации. Ежегодно здесь проходят отдых, оздоровление и лечение около 5 тысяч детей из разных регионов России, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие комплекса шло поэтапно. Начав с приема первых групп детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, супруги поняли: ребятам с особенностями здоровья нужна серьезная медицинская база. При финансовой поддержке Сбера на месте старого лагеря вырос уникальный комплекс. Команда педагогов, врачей, психологов и специалистов по реабилитации работает как с детьми во время оздоровительной кампании, так и с пациентами реабилитационного центра. Такой подход позволяет реализовывать программы, объединяющие отдых, образование и восстановительное лечение.

За годы работы «Мир» стал одним из лидеров отрасли. Среди достижений — победы во всероссийских конкурсах, статус экспериментальной площадки Федерального института развития образования РАНХиГС, собственные авторские методики. В 2023 году лагерь возглавил рейтинг Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

«Семейный бизнес для нас — это, прежде всего, совместное стремление и общая цель. Мы вместе принимали непростые решения, вместе преодолевали трудности и вместе радовались каждому новому дому, завершённому проекту и улыбке ребёнка. Первый кредит, полученный нами в Сбере в конце 2009 года, стал началом нашего большого пути», — добавила Светлана Яцук.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, отметил, что история этой семьи — яркий пример того, как семейные ценности, предпринимательская инициатива и долгосрочное партнерство способны создавать проекты, меняющие жизнь людей:

«Центр «Мир» стал именно таким примером: за годы работы здесь получили помощь, оздоровление и новые возможности для развития тысячи детей. Мы гордимся тем, что сопровождали этот проект с самого начала и продолжаем оставаться его надежным партнером».

Фото предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка