Сборная команда таганрогской полиции вошла в тройку победителей соревнований по самбо среди донских правоохранителей

Первый этап 50-й Спартакиады среди сотрудников донской полиции состоялся на территории спортивного комплекса Ростовской региональной организации «Динамо». Таганрожцы — на втором месте в области.

В состязаниях в рамках Спартакиады приняли участие более 30 спортсменов из 12 территориальных органов и подразделений ГУ МВД России по Ростовской области. За звание лучших боролись и мужчины и женщины.

По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим образом. На первом месте – ростовские полицейские, на втором – сборная команда Управления МВД России по городу Таганрогу. Замыкает тройку победителей команда сотрудников полиции из Красного Сулина.

Победителям и призерам состязаний вручены дипломы и медали соответствующих степеней. Кроме того, сильнейшие спортсмены будут включены в состав сборной команды донской полиции и примут участие в чемпионатах МВД России и Спартакиаде Общества «Динамо», сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ТГ-канал «МВД 61».

донская полиция новости спорт Таганрог
