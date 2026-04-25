Самбисты Таганрога завоевали награды чемпионата России

В Москве завершился финальный этап чемпионата России по самбо среди студентов (Всероссийские соревнования среди студентов по самбо памяти заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова).

Борьба за медали проходила в двух дисциплинах: спортивное самбо и боевое самбо. В составе сборной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) достойно выступили студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В своих весовых категориях в спортивном самбо Елизавета Хачикова стала чемпионкой, Алексей Бабасев занял второе место; в боевом самбо бронзовые награды – у Николая Галочкина и Арсения Глущенко.

Особо хотелось бы отметить Арсения Глущенко, проявившего невероятную стойкость и волю к победе. Арсений провел несколько тяжелых боев, а в последней схватке боролся, несмотря на сильнейшую боль от травмы, полученной еще в первой встрече (два перелома руки).

По результатам турнира студенческая сборная РГЭУ (РИНХ) завоевала право участия во Всероссийской Универсиаде 2026 года и Международных соревнованиях среди студенческих команд.

Поздравляем наших спортсменов и тренера команды Константина Чайкина, желаем дальнейших успехов.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Демидов из Таганрога завоевал Кубок мира по самбо.

Фото предоставлено ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова

