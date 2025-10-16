С начала года на территории Ростовской области обнаружено 296 взрывоопасных предметов времен войны

Большинство найдено в Ростове, под Таганрогом и еще трех сельских районах.
В Ростовской области с начала года обнаружено 296 боеприпасов времен войны. Об этом сообщил заместитель губернатора донского региона Сергей Бодряков. Большая часть взрывоопасных предметов найдена в Ростове-на-Дону, а также Неклиновском, Аксайском, Дубовском и Мясниковском районах.
В 2024 году на Дону было обнаружено и обезврежено 392 взрывоопасных предмета.
По словам замгубернатора, боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет и по своей интенсивности и количеству задействованных войск и боевой техники не имеют аналогов в истории Великой Отечественной войны.
Фото: donland.ru
