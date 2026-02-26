Главная » Новости Ростовской области

Рядом с Ростовом питбайк вынесло на встречку под колеса автомобиля, в аварии пострадал водитель

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Ростовской области водитель питбайка попал под колеса встречного автомобиля и был госпитализирован. Инцидент произошел 25 февраля около 16.30 на четвертом километре дороги, ведущей от трассы М-4 «Дон» к ростовской зоне отдыха.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, неустановленный водитель питбайка двигался в сторону Аксая. По предварительной информации, он потерял управление и опрокинулся. Транспортное средство вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Sollers Atlant, которым управлял 21-летний водитель, следовавший в сторону Ростова-на-Дону.

В результате аварии водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу. В региональной Госавтоинспекции напомнили, что эксплуатация питбайков на дорогах общего пользования запрещена. Эта спортивная техника не регистрируется, не оснащена необходимым для безопасности оборудованием и предназначена только для закрытых площадок или специальных трасс.

