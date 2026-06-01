На Дону гаражный вор-рецидивист попался на 21-й краже

В Ростовской области полицейские задержали 36-летнего ранее судимого уроженца Тульской области, подозреваемого в серии краж из гаражей. Мужчину вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тарасовском районе, сообщил в донской полиции.

По предварительным данным, с ноября 2025 года по май 2026 года злоумышленник в ночное время проникал в гаражи в городе Зверево, а также в Миллеровском и Каменском районах. Он вскрывал врезные замки с помощью отмычек и похищал электроинструменты и автомобильные запчасти. Украденное он продавал одному и тому же покупателю, убедив его, что якобы закрывает собственный автосервис и распродает имущество по заниженной цене. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

Выяснилось, что задержанный уже был судим за 68 аналогичных краж. Приехав в Ростовскую область к бывшей супруге, он решил вернуться к прежнему криминальному промыслу. Всего ему удалось обчистить 21 гараж, общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полицейские установили скупщика краденого и изъяли у него около 40 похищенных инструментов и деталей. В ближайшее время их вернут законным владельцам.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража). Сейчас они объединены в одно производство и находятся в следственном отделе МО МВД России «Каменский». На время следствия фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

