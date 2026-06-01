На Дону утвержден порядок квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, регламентирующее порядок квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий. Документ определяет, какие работодатели обязаны выделять такие места, а какие могут быть освобождены от этой обязанности.

Квота считается выполненной, если на портале «Работа в России» опубликована информация о вакансии для ветеранов боевых действий или с таким сотрудником уже заключен трудовой договор. При этом важно, что выполнение квоты для ветеранов не может происходить за счет мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов.

Освобождаются от квотирования компании, находящиеся в процедуре банкротства, организации, где доля инвалидов превышает 6% от среднесписочной численности, а также общественные объединения ветеранов боевых действий. Кроме того, квота не применяется, если у работодателя среднесписочная численность сотрудников снизилась до уровня, не предусматривающего квоту, или если на момент выхода постановления у него не было свободных рабочих мест до появления вакансии.

Центры занятости населения будут формировать банк данных квотируемых вакансий и направлять безработных ветеранов для трудоустройства. Работодатели, в свою очередь, обязаны ежемесячно отчитываться о наличии свободных мест и выполнении установленной квоты.

Постановление об утверждении порядка квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области вступило в силу с 27 мая.

