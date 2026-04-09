Ростовские таможенники конфисковали и отправили в воинскую часть автомобиль Hyundai Tucson

Его владелец ввез его из Грузии, но нарушил срок временного пребывания в РФ.

Ростовская таможня передала воинской части автомобиль Hyundai Tucson, конфискованный у гражданина за нарушение таможенных правил. Транспортное средство было изъято в доход государства по решению суда после того, как его владелец не вывез машину с территории ЕАЭС в установленный срок.

Гражданин оформил временный ввоз автомобиля из Грузии на посту Северо-Осетинской таможни в августе 2023 года. Срок временного ввоза истек в августе 2024 года, однако к этому моменту мужчина не поместил транспортное средство под соответствующую таможенную процедуру и не вывез его за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Согласно законодательства, нарушение сроков временного ввоза влечет за собой обязанность по уплате таможенных платежей, а также административную ответственность.

Фото: ЮТУ