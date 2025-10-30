Ростовская таможня пресекла попытку вывоза топлива без декларации

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили значительное расхождение в количестве топлива на судне, направлявшемся в тунисский порт Бизерт, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки теплохода выяснилось, что в его топливных емкостях находилось на 5,5 тонн горючего больше, чем было указано в декларации перевозчика.

«В отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ», — пишет источник.

С начала текущего года сотрудниками таможенного поста «Речной порт Ростов» было выявлено свыше 51 тонны незадекларированных горюче-смазочных материалов.

Фото Ростовской таможни