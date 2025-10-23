Донской предприниматель похитил рыбную продукцию стоимостью более 2,3 млн рублей

В Ростовской области будут судить предпринимателя, который обвиняется в растрате. Переданную на ответственное хранение рыбную продукцию он продавал третьим лицам.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчина на протяжении двух лет незаконно сбывал 11 тонн немаркированной рыбной продукции. Чтобы скрыть преступление, он подделывал учетные документы. Кража открылась во время расследования другого уголовного дела также связанного с продажей немаркированной рыбы.

Теперь фигурант обвиняется в растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере. Сумма причиненного ущерба составила более 2 300 000 рублей.

Ранее мы рассказали, предупредили таганрожцев о фальсифицированной рыбной продукции.

Фото ГУ МВД по РО