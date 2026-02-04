Главная » Новости Ростовской области

Ростовская область внедряет единую систему офлайн-оплаты в общественном транспорте

Власти Ростовской области намерены исключить сбои при безналичной оплате в пассажирском транспорте.

Ростовская область изучает возможность использования московской транспортной карты «Тройка» для оплаты проезда в местном пассажирском транспорте. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между правительствами донского региона и столицы, направленному на унификацию и повышение удобства пассажирских перевозок.

Сейчас на Дону особое внимание уделяется внедрению офлайн-технологий, позволяющих принимать безналичную оплату даже при отсутствии стабильного интернет-соединения. Ростовская область, будучи пионером в России по использованию таких систем, планирует расширить их функционал, чтобы исключить ситуации, когда водители ссылаются на технические сбои.

Ключевым этапом в реализации новых офлайн-технологий станет совместное тестирование. Основные функции уже переданы в регион, и в ближайшее время планируется их дальнейшее развитие. В феврале текущего года намечены испытания системы, которые должны подтвердить ее готовность к полноценному запуску.

«Важно, чтобы общественный транспорт был максимально доступен и понятен для всех жителей. Опираясь на опыт Москвы, можно обеспечить удобство расчётов. Это также повысит прозрачность финансовых операций и не даст недобросовестным перевозчикам злоупотреблять временными техническими неполадками для отказа в приёме безналичных платежей», — пояснила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова.

Планы по интеграции также включают развитие сети пунктов продажи карт «Тройка» и модернизацию системы учёта оплаты для льготников. Эти шаги являются частью общей стратегии региона по цифровизации транспортной сферы, информирует портал донского правительства.

