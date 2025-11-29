Главная » Новости Ростовской области

Ростовская область стала первым регионом России с мультибрендовым центром МАЗ

Белорусская техника девяти брендов представлена в новом центре, который открылся в Мясниковском районе Ростовской области.

На Дону начал работать первый в России мультибрендовый центр белорусской техники, что стало новым этапом в развитии торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Республикой Беларусь. Торжественная церемония состоялась 27 ноября с участием губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главы администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого, сообщает портал донского правительства.

Проект реализован Минским автомобильным заводом на базе дочернего предприятия «МАЗ-ЮГ» и объединил технику девяти ведущих белорусских брендов, включая МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и «Амкодор».

«Под крышей этого уникального мультибрендового центра, дочки «МАЗа», собрана известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Нам приятно, что из восьми центров, которые планируется открыть по всей России, первый появился в Ростовской области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

И добавил, что Ростовская область готовится к масштабному обновлению коммунальной, спецтехники, пассажирского транспорта, поэтому надежный стратегический партнер региону необходим.

«Ростовская область прочно вошла в топ-10 ключевых для нас партнеров. На сегодня донской регион — один из самых успешных примеров нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Дмитрий Крутой.

Новый комплекс включает демонстрационные площадки для тест-драйвов, сервисный цех, склад и магазин запчастей — сформирована полноценная инфраструктура для продаж и обслуживания техники. Создание мультибрендового центра соответствует планам по развитию дилерской сети и повышению доступности белорусской техники для российских потребителей.

Фото: donland.ru

