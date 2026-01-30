Ростовская область расширит сеть медучреждений для освидетельствования водителей

Власти Ростовской области решают проблему удаленности пунктов медосвидетельствования.

В Ростовской области расширят сеть медучреждений, имеющих право проводить освидетельствование водителей на состояние опьянения. Это решение, принятое по итогам межведомственного совещания, призвано решить проблему удаленности действующих пунктов, которая зачастую отвлекает сотрудников Госавтоинспекции от несения патрульной службы, информирует портал донского правительства.

Как сообщили в региональном минтрансе, анализ показал, что в некоторых районах расстояние до ближайшего пункта освидетельствования превышает 100 километров. Новая мера позволит проводить необходимые проверки, в том числе в отношении водителей, доставленных в больницы после ДТП, что ранее не всегда было возможно.

Параллельно инициировано обсуждение изменений в законодательстве для борьбы с уклонением от прохождения медосмотра. Несмотря на общую тенденцию к снижению числа аварий с участием нетрезвых водителей, проблема доступности медицинского контроля остается актуальной.

«Мы активно сотрудничаем с ГАИ и минздравом, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Увеличение количества медицинских учреждений позволит быстро и точно оценивать состояние водителей, что критически важно для уменьшения числа ДТП в регионе», — подчеркнул заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.

Принятые меры направлены на укрепление системы безопасности и защиту жизни граждан.

