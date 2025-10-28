Главная » #СВО

Ростовская область передала военным новые внедорожники УАЗ  и «Соболь Комби»

В войсковую часть Южного военного округа, расположенную в Ростовской области, поступили новые внедорожники. Передача автомобилей повышенной проходимости состоялась по распоряжению губернатора региона Юрия Слюсаря.

#СВО

Заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий вручил военным ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» и «Соболь Комби». На приобретение техники из резервного фонда области направили около 20 миллионов рублей.

Техника будет использоваться специалистами ремонтно-восстановительной группы, в том числе для обслуживания комплексов радиоэлектронной борьбы, развернутых на территории Ростовской области, сообщает donland.ru.

«Переданные автомобили — часть планомерной работы, которую проводит правительство региона по обеспечению наших бойцов материально-техническими средствами, необходимыми для максимально эффективной работы в зоне СВО и в тыловых районах», — подчеркнул замгубернатора.

Отметим, что с начала специальной военной операции Ростовская область передала воинским подразделениям и добровольческим формированиям свыше 8 тысяч тонн различных грузов военного и гуманитарного назначения общей стоимостью более 4 миллиардов рублей. В числе переданной техники — свыше 350 внедорожников, около 200 мотоциклов и квадроциклов, 500 беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Водолацкий также выразил благодарность военнослужащим, участвующим в СВО, и расчетам противовоздушной обороны, защищающим небо над донским краем, за проявленные профессионализм, стойкость и мужество.

Ранее мы рассказывали, что ветераны комсомола Таганрога помогают участникам СВО.

Фото: donland.ru

авто гуманитарная помощь поддержка военнослужащих Ростовская область
