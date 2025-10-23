Главная » #Экология

Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти миллион мальков сазана и белого амура

На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

За 10 лет в рамках мероприятий по восстановлению водных биресурсов региона атомщики выпустили в донские водоемы 80 миллионов мальков растительноядных рыб.

#Экология

Ростовская атомная станция выпустила в Цимлянское водохранилище около 700  тысяч мальков сазана и 240 тысяч мальков белого амура – рыбы, которая будет бороться с растительностью в рукотворном море. Зарыбление проходило на территории Волгоградской области в поселке Приморском Котельниковкого района, где находится Цимлянский завод частиковых рыб ФГБУ «Главрыбвод», который вырастил мальков.

«С 2015 года Ростовская АЭС принимает активное участие в мероприятиях по восстановлению рыбных ресурсов в водоёмах региона, включая реку Дон и Цимлянское водохранилище. Мы выпускаем ценные породы рыбы – стерлядь, сазан, лещ, белый амур, толстолобик. Это наш вклад в сохранение экологической системы и восполнение водных биологических ресурсов. В этом юбилейном для нас году к 80-летию атомной промышленности мы выпустили 80-й миллион мальков», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Перед выпуском молодь рыбы взвесили. По словам начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, средний вес мальков сазана составлял не менее 8-10 граммов, а белого амура – 25 граммов – все в пределах нормы.

«Растительноядная рыба – не только промысловый биоресурс. Она также выполняет функцию мелиораторов, так как борется с зарастанием водоема. Каждый выпуск мы согласовываем с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства», – рассказала Ольга Горская.

Через два года рыба достигнет зрелого возраста и сможет активно бороться с растительностью.

Решение экологических вопросов — одна из наиболее значимых государственных задач. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект — «Экологическое благополучие».

Фото предоставлено Ростовской АЭС

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выпуск рыбы новости Ростовская АЭС Ростовская область Цимлянское водохранилище экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru