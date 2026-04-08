Россияне выбрали лучшие муниципальные практики — завершилось Народное голосование премии «Служение»

Этап Народного голосования Премии проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг. В нем россияне отдали 1 660 394 голоса, в среднем ежедневно голосовали более 46 тыс. человек. Свое мнение выразили жители 89 регионов страны. Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». В ней примут участие 7,5 тысяч муниципальных служащих, среди которых участники и ветераны СВО.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о своевременности введения одиннадцатой номинации:

«1 млн 660 тыс. проголосовавших граждан — это рекордный показатель доверия к Премии и практикам, которые инициируются и реализуются на муниципальном уровне. При этом больше всего голосов — 270,9 тыс. — поступило за проекты в номинации «Единство народов России — сила страны. Ввести ее предложили сами представители муниципального сообщества. Напомню, 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России. Это подтверждает актуальность номинации: у общества есть большой запрос на успешные практики поддержания межнациональной дружбы, которые реализуются в муниципалитетах. Только совместными усилиями представителей разных народов можно достичь настоящего развития и гармонии в обществе».

На втором месте по популярности номинация «Великое наследие для будущих поколении?» — 202 025 голосов. Третьей со 188 951 голосом стала «Развитие территории — благополучие жителей». В пятерку также вошли номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «Инициатива каждого — общий успех» — 171 092 и 153 500 голосов соответственно.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что премия «Служение» – это про реальную работу на земле и про людей, которые берут на себя ответственность за развитие своих территорий:

«Сегодня мы видим, как органы местного самоуправления становятся сильнее, профессиональнее и моложе. Рост числа заявок — это подтверждение того, что муниципальная служба — это пространство возможностей, где формируются решения, напрямую влияющие на качество жизни граждан. Для нас принципиально важно не просто отметить лучшие практики, а выстроить систему, в которой такие решения масштабируются и становятся нормой для всей страны».

Ирина Гусева добавила, что особую ценность представляют инициативы от участников СВО:

«Это голос людей, которые находились на передовой. Их предложения — это не просто идеи, а квинтэссенция опыта, мужества, любви к Родине и желания сделать свою работу максимально результативной».

Всего на соискание III Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступило 63 397 заявок. При этом в ней участвуют представители всех поколений: самому молодому участнику — 18 лет, самому опытному — 92 года. После первичного анализа, перекрестной экспертизы участников и работы Экспертного совета и Экспертной комиссии для участия в Народном голосовании было утверждено 110 проектов: по 10 в каждой из 11 номинаций. Ростовскую область в номинации «Молодой современный управленец на службе страны» представила Елена Лемешева – руководитель волонтерского центра «Аргумент» в Новошахтинске. Проект призван устранить системный разрыв между молодежью и органами местного самоуправления. Для этого на базе центра создана интегрированная платформа подготовки муниципальных управленцев.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук подчеркнул важность Премии для представителей муниципального сообщества:

«В нашей стране ежегодно растет количество управленцев на муниципальном уровне, которые стремятся создавать новые возможности для жителей. Голосование — лучшая обратная связь об их работе. В свою очередь, важным показателем значимости Премии для муниципальных команд является то, что уже второй год подряд 34% участников подают на соискание свои проекты».

16 апреля состоится заседание Наблюдательного совета Премии, его председателем является первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В рамках заседания утвердят победителей и лауреатов Премии.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.