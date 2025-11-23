Россельхознадзор выявил более 100 нарушений у производителей Ростовской области

В Ростовской области благодаря системе раннего оповещения «Сирано» в нынешнем году получено более сотни отчетов о выявлении в продукции местных производителей несоответствий существующим техническим регламентам: фальсификации жирами растительного происхождения, несоответствии жирно-кислотного состава, нарушении микробиологических показателей и наличии остатков лекарственных средств. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

По согласованию с прокуратурой сотрудниками ведомства проведено 12 внеплановых проверок, производителям объявлено 72 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, предприятия привлечены к административной ответственности. Им предписано строго соблюдать требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Решением областного суда ИП Звонареву В.А. запрещена деятельность по производству молочной продукции. Поэтому региональным управлением ветеринарии у данного предпринимателя исключены производственные площадки из ФГИС «ВетИС» компонент «Цербер»», — пишет источник.

Фото 61.fsvps.gov.ru