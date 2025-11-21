Очереди и проблемы с электронной записью в РОКБ подтвердила проверка минздрава

Количество пациентов, которые принимают врачи областной клинической больницы, существенно превышает возможности учреждения.

В Ростовской области власти проверили работу по приему больных в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) после прозвучавшей в СМИ критической информации о невозможности записаться туда онлайн или физически высидеть очередь. В состав выездной комиссии по проверке вошли заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская и и.о. министра здравоохранения региона Наири Варданян. Они посетили консультативную поликлинику РОКБ, куда дают направления пациентам со всей области.

Выездная комиссия подтвердила негативные факты, указанные в публикациях: наличие очередей и проблемы с электронной записью на приём к врачам.

«С начала года консультативной поликлиникой РОКБ осуществлено более 215 тысяч посещений. Эти объёмы существенно превышают возможности действующей организационной модели. — объяснили причины сложившейся ситуации в минздраве РО. — Необходима оперативная модернизация процессов, чтобы обеспечить пациентам удобный и своевременный доступ к специалистам».

Для улучшения процесса приема больных в РОКБ будет дополнительно организована работа дежурного администратора. Также начата техническая оптимизация по упрощению электронной записи. Решено выстраивать единый «безбарьерный» маршрут пациентов, направляемых на консультацию в областную больницу.

Фото: ТГ-канал минздрава РО