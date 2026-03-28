Россельхозцентр проверил качество саженцев плодовых культур в Ростовской области

Качество будущего урожая в садоводстве напрямую зависит от здоровья и жизнеспособности саженцев. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области проводят выездные проверки в хозяйствах, чтобы оценить состояние посадочного материала плодовых культур еще до его высадки в грунт.

Во время обследований эксперты отбирают образцы из разных частей партии, тщательно анализируя состояние корневой системы и надземной части растений. Их задача — выявить скрытые дефекты, такие как слабое развитие корней или признаки заболеваний, которые в дальнейшем могут привести к снижению продуктивности сада и финансовым потерям для аграриев.

«Плодовые культуры, в отличие от однолетних растений, закладываются на многие годы, поэтому ошибка при выборе саженца может иметь долгосрочные негативные последствия», — отмечают в ведомстве.

Работа службы направлена на минимизацию рисков для производителей, повышение эффективности садоводства и сохранение здоровья будущих насаждений. Такой контроль является важным звеном в системе обеспечения качества, способствующим устойчивому развитию аграрного сектора.

В конечном счете, именно эти проверки закладывают основу для будущих урожаев и появления качественной плодовой продукции на столах потребителей.

Фото предоставлено ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области