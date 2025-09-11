Россельхозцентр предупредил жителей Дона о вреде якорцев

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области ответили на вопросы местных жителей о якорцах стелющихся — однолетнем яровом сорняке.

Якорцы растут на полях, лугах, пастбищах, в садах и огородах. Они предпочитают берега водоемов, места возле оросительных и осушающих каналов, а также территории вблизи домов, дорог и участков с песчаными почвами. Растению не страшны вытаптывание и уплотнение почвы.

Сорняк, покрытый мелкими волосками, достигает высоты от 20 до 60 см. Растение начинает всходить в апреле-июне, цветет в июне-августе и плодоносит с августа по ноябрь, при этом один якорец способен дать до 5700 семян.

«В якорцах содержатся сапонины, флавоноиды, гликозиды, алкалоиды, дубильные вещества, стерины, полисахариды и стероидные гликозиды. В народной медицине растение используется для лечения атеросклероза, гипертонии и стенокардии. В официальной медицине якорцы также применяются для лечения различных заболеваний», — рассказали в Россельхозцентре.

Избавиться от якорцев на участке сложно, так как растение быстро адаптируется. Даже маленький кусочек корня или стебля, оставленный в почве, может привести к появлению нового растения.

Растение распространяется по дорогам и обочинам, поэтому его семена можно принести на обуви или колесах транспортных средств. Иногда их разносят животные. Для велосипедистов якорцы представляют особую опасность: их колючие семена легко прокалывают покрышки, даже если они оснащены антипрокольной защитой.

Для борьбы с якорцами рекомендуется удалять их под корень до появления цветков (до высоты 5 см). Это поможет уменьшить количество растений в следующем году. Простое срезание якорцев не даст результата, так как они вырастут снова, но их листья и стебель станут жестче. Из-за стелющейся формы растение практически не повреждается при скашивании, а использование триммеров может привести к разбрасыванию семян по участку.

«Распространение якорцев может происходить незаметно, и, несмотря на меры борьбы, они вновь появляются. Семена всходят на второй год», — пояснили специалисты регионального филиала Россельхозцентра.

В борьбе с сорняком также можно использовать гербициды на основе 2,4-Д эфиров, дикамбы, глифосата, имазомокса и имазетапира. После того как растение засохнет, его нужно аккуратно удалить и сжечь, так как семена остаются жизнеспособными. Уничтожение следует проводить до цветения, как на своем участке, так и за его пределами. Это поможет уменьшить популяцию якорцев и предотвратить их дальнейшее распространение.

Фото Антона Словакова