Россельхозцентр по Ростовской области назвал главные ошибки хранения овощей в погребе

Сохранить урожай до весны — сложная задача, где ошибки на этапе подготовки и хранения могут перечеркнуть все усилия, затраченные на выращивание. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области перечислили основные промахи и объяснили, как их избежать.

Многие ошибочно полагают, что достаточно просто собрать урожай и перенести его в погреб. Однако подготовка овощей играет ключевую роль. Сбор в дождливую погоду и отсутствие сортировки повышают риск порчи. Поврежденные или зараженные экземпляры быстро гниют и становятся источником инфекции.

Чтобы минимизировать потери, урожай следует собирать в сухую погоду, аккуратно очищать от грязи без мытья и просушивать несколько дней в проветриваемом месте. На хранение отправляют только здоровые и зрелые овощи, а поврежденные используют в первую очередь.

Разные культуры требуют индивидуальных условий. Смешивание картофеля, моркови, капусты и лука — распространенная ошибка. Картофель хранят при температуре 2-4°C, морковь и свеклу — при 0-1°C, лук и чеснок — при 18-20°C. Влажность также варьируется: корнеплоды нуждаются в высокой влажности (85-95%), их лучше пересыпать влажным песком или опилками, а лук и чеснок — в сухом воздухе (не выше 70%).

Некоторые овощи, например яблоки, выделяют этилен, ускоряющий порчу соседних культур, поэтому их хранят отдельно. Эффективно разделить погреб на зоны: картофель и капусту размещают на нижних полках, лук и чеснок — на верхних, а для яблок и груш выделяют место с температурой 1-5°C и влажностью 85-90%.

Неправильный выбор тары приводит к порче. Герметичные пакеты лишают овощи вентиляции, а хранение в углу погреба способствует скоплению углекислого газа и конденсата. Картофель и лук лучше держать в деревянных или пластиковых ящиках с щелями или в сетках. Корнеплоды, такие как морковь, свекла и сельдерей, хранят в ящиках без отверстий, пересыпав песком или опилками, которые обновляют ежегодно. При небольшом количестве корнеплодов допустимо использовать перфорированные пакеты на балконе или в холодильнике.

Регулярный контроль состояния урожая и микроклимата в погребе необходим. Один испорченный овощ может заразить остальные, а изменения влажности или появление грызунов усугубляют ситуацию.

Проверяйте запасы раз в 2-3 недели, удаляя размягчившиеся или проросшие экземпляры. При повышенной влажности применяют силикагель или негашеную известь, а при сухости расставляют емкости с водой и проветривают погреб в теплые дни.

Пренебрежение дезинфекцией погреба перед закладкой урожая ведет к порче овощей. За 1-2 месяца до нового сезона помещение очищают от мусора и остатков, обрабатывая стены, полки и ящики дезинфицирующими средствами, такими как серные шашки или марганцовка. Хранение овощей — это организация пространства с учетом биологии растений и создание оптимальных условий. Исключение основных ошибок позволит превратить погреб в надежное хранилище, которое будет радовать свежими продуктами круглый год.

Изображение от freepik