Ранее судимый дончанин поджег машину из-за личной неприязни

Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

В Новошахтинске задержан мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге автомобиля из-за личной неприязни к его владельцу. Инцидент произошел у жилого дома, куда правоохранители выехали по сообщению о возгорании.

Прибывшие на место полицейские установили, что пожар был умышленным. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего местного жителя. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление, а также за применение насилия в отношении представителя власти и мошенничество.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что к владельцу автомобиля имеет личные неприязненные отношения. Фигурант облил лобовое стекло машины горючей жидкостью и поджег, пояснили в донской полиции. Предварительный ущерб от его действий превысил 40 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

