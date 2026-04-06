Работники Ростовской АЭС завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на отраслевом чемпионате «AtomSkills-2026»

Чемпионат профмастерства проводится Госкорпорацией «Росатом» более 10 лет для повышение престижа инженерных и рабочих профессий.

Работники Ростовской атомной станции завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на XI отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2026». Один из самых масштабных турниров профмастерства в мире проходил в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля и объединил более 1500 профессионалов атомной отрасли. В этом году соревнования проводились в трех лигах – профессиональной, студенческой и международной.

За звания лучших в 44 компетенциях боролись представители сборных 18 дивизионов и предприятий «Росатома», представители отечественных и зарубежных компаний, а также студенты из 65 профильных учебных заведений.

Всего сборную концерна «Росэнергоатом» представили 246 человек в 32-х компетенциях – от классических инженерных до цифровых, ИТ, управления и коммуникаций. Это участники, эксперты, лидеры, психологи и тренеры.

В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» первое место вместе с представителями Нововоронежской и Калининской атомных станций занял главный специалист отдела информационно-коммуникационных технологий Ростовской АЭС Игорь Сиволобов.

В компетенции «Промышленная механика и монтаж» «серебро» завоевали слесари цеха централизованного ремонта (ЦЦР) – Александр Сидоренко и Александр Селемнев. Экспертом в команде выступил мастер участка ЦЦР Леонид Пархомик.

В этой же компетенции «бронзу» завоевала сборная команда концерна «Росэнергоатом», экспертом в которой был мастер участка ЦЦР Александр Макухин.

«В наряженной борьбе, где счет шел на десятые доли балла, каждая награда наших сотрудников имеет особую значимость. Эти победы – подтверждение высокого профессионализма, который лежит в основе безопасности атомной станции. Готовясь и участвуя в чемпионате, наши работники приобретают новые знания, навыки, новые подходы к работе. Любая победа – это общее достижение, в которое внес вклад и участник, и его наставник, и весь коллектив», – отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Победители и призёры AtomSkills-2026 войдут в сборную команду госкорпорации «Росатом» и представят ее на национальных и международных чемпионатах.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

