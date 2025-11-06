Главная » Новости Ростовской области

Пятилетний малыш и подросток пострадали в ДТП в Ростовской области

Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Вчера в Ростовской области в дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних. В Госавтоинспекции региона рассказали подробности.

ДТП произошло вчера, на 63 км + 930 м автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. 42-летний водитель Nissan Qashqai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате травмы получили несовершеннолетние пассажиры 5 и 16 лет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

