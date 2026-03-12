Главная » Новости Ростовской области

Пять человек пострадали при пожаре на предприятии в Ростовской области

Уголовное дело возбудили из-за пожара на АО «Каменский стекольный завод».

В Донецке Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после пожара на промышленном объекте, где пострадали пять человек. Основанием для процессуального решения послужили признаки нарушения требований охраны труда, предусмотренные ч. 1 ст. 143 УК РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел 11 марта 2026 года на территории АО «Каменский стекольный завод» в городе Каменск-Шахтинский. При проведении сварочных работ возник пожар.

«В результате возгорания пятеро работников предприятия получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, и им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает донской Следком.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение точных причин и обстоятельств происшествия. Расследование продолжается для установления всех факторов, способствовавших возникновению чрезвычайной ситуации.

Ранее мы рассказывали, что под Таганрогом на пожаре в частном доме погибла 35-летняя женщина.

