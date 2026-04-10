ПВО уничтожили около 50 целей при налете на десять районов Ростовской области

В ночь на 10 апреля Ростовская область пережила очередной массированный налет беспилотников, который затронул десять муниципалитетов. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силами противовоздушной обороны было отражено и уничтожено около пяти десятков воздушных целей.

Беспилотники сбыты в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Константиновском, Мартыновском, Боковском, Каменском и Обливском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Никто не пострадал. Возгораний не было. Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий», — сообщил глава региона.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки силами ПВО на различных направлениях было перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 48 БПЛА нейтрализованы над территорией Ростовской области. Еще 57 целей сбито в небе над Волгоградской областью, 35 — над Белгородской. Девять аппаратов уничтожено над акваторией Каспийского моря, а по одному — в воздушном пространстве Республики Калмыкия и Тамбовской области.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 9 апреля сработали сирены воздушной тревоги, объявлялась ракетная опасность.

