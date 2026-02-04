Главная » Новости Ростовской области

ПВО отразила атаку четырех дронов в Ростовской области

В ночь на 3 января в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку четырех вражеских беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале, уничтожение дронов произошло в Миллеровском районе.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — написал он.

В свою очередь, Министерство обороны России предоставило сводные данные по отражению атак беспилотников за прошедшие сутки. Согласно официальному сообщению, силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 24 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 11 БПЛА сбито над Брянской, 8 – над Белгородской, 4 – над Ростовской и 1 – над Астраханской областями.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 3 февраля в Ростовской области один вражеский беспилотник сбит в Каменском  районе.

